Минтурд заявил о планах увеличить выплаты работающим в декрете женщинам

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Известиям» заявил о том, что Минтруд работает над улучшением системы пособий, которые полагаются женщинам во время отпуска по уходу за ребенком.

«Мы работаем с Фондом социального страхования над улучшением системы пособий, которые выплачиваются во время отпуска по уходу за ребенком», — сказал он. Топилин напомнил, что сейчас согласно Трудовому кодексу работающая неполное время женщина, которая находится в декрете, имеет право получать зарплату.

Также глава Минтруда рассказал о готовящемся бюджете Фонда социального страхования и большом количестве предложений на тему увеличения выплат. «Будем думать на эту тему. Предложений по этому поводу много», — заключил он, добавив, что что ухудшений в этом вопросе не предполагается.

В апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что размер пособия, для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, необходимо пересмотреть. В настоящее время ежемесячная выплата равна 50 руб.

В конце мая в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий увеличение срока выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Также в проекте закона предусматривается выплата пособия по беременности и родам студенткам вне зависимости от формы обучения и неработающим матерям, «осуществлявшим трудовую деятельность в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребенком».