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В Роскачестве назвали признаки опасной для питья воды в бутылках

Опасно пить купленную питьевую воду в бутылке, которая была в неплотно закрытой таре или обладает нехарактерным запахом. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, передает агентство «Прайм».

«Прежде всего, не следует пить воду из негерметично укупоренных бутылок или с нехарактерным цветом и неприятным запахом», — предупредила специалист.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По ее словам, такая жидкость скорее всего испортилась, и в ней завелось слишком много микроорганизмов.

Саратцева добавила, что не стоит нагревать воду в пластиковых бутылках, поскольку в этом случае полимерная упаковка выделяет химические соединения, способные накапливаться в организме человека.

Эксперт отметила, что наиболее безопасны для хранения воды темные стеклянные бутылки.

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Как указала Саратцева, практически вся бутылочная вода, которую проверяло Роскачество, была признана безвредной, однако некоторые этикетки товаров вводили покупателей в заблуждение. Так, производитель указывал, что эта вода набрана из природного источника, а экспертиза находила в ней хлор. Вода с хлором не может считаться природной.

Ранее Саратцева говорила, что питьевая вода из кулеров может содержать повышенное количество вредоносных микроорганизмов и также не всегда соответствовать маркировке. Специалист отметила, что кран кулера необходимо промывать, а повторно использующиеся емкости обеззараживать.

питьевая вода Роскачество эксперт
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