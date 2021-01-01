В Роскачестве назвали признаки опасной для питья воды в бутылках

Опасно пить купленную питьевую воду в бутылке, которая была в неплотно закрытой таре или обладает нехарактерным запахом. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, передает агентство «Прайм».

«Прежде всего, не следует пить воду из негерметично укупоренных бутылок или с нехарактерным цветом и неприятным запахом», — предупредила специалист.

По ее словам, такая жидкость скорее всего испортилась, и в ней завелось слишком много микроорганизмов.

Саратцева добавила, что не стоит нагревать воду в пластиковых бутылках, поскольку в этом случае полимерная упаковка выделяет химические соединения, способные накапливаться в организме человека.