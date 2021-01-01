Роскачество проверило безопасность дорогой и дешевой водки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роскачество провело повторное исследование российской водки и сделало вывод о безопасности как дорогой, так и дешевой продукции. Об этом говорится в сообщении организации.

Специалисты исследовали 23 товара на основе спиртов степени очистки «люкс» и «альфа» от 14 российских производителей. Их закупочная стоимость составила от 46 до 200 руб. за 100 мл (объем продукции — 0,1, 0,5 или 0,7 л).

«Все напитки оказались безопасными с точки зрения соответствия требованиям Федерального закона», — отметили в Роскачестве, добавив, что большая часть продукции также соответствует опережающим требованиям стандарта организации.

Предыдущее исследование водки Роскачество провело в 2017 году. Тогда специалисты проверили продукцию 34 компаний из России, Франции, Финляндии, Швеции и Белоруссии. Вся проверенная водка относилась к разным ценовым сегментам и стоила от 205 до 1,5 тыс. руб. за бутылку.