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Общество ,  
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СМИ узнали о планах Мелании Трамп написать мемуары

Жена президента США Дональда Трампа Мелания собирается написать мемуары о своем пребывании в Белом доме. Об этом сообщили источники Page Six, приложения к американской газете New York Post.

Собеседник издания отметил, что президент поддерживает это намерение.

Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов
Политика
Мелания Трамп

В начале ноября британский таблоид Daily Mail со ссылкой на экс-помощника президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт передал, что Мелания хочет развестись после поражения Трампа на президентских выборах.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, однако их итоги пока официально не подведены. Задержка вызвана долгим подсчетом бюллетеней из-за рекордной явки и голосования по почте.

По данным американских СМИ, победил кандидат от Демократической партии Джо Байден, который обеспечил себе 306 голосов выборщиков при минимуме 270. У Трампа, по информации CNN, 232 голоса.

Управление общих служб США и Пентагон в конце ноября сообщили штабу Байдена о готовности начать процедуру передачи власти.

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Трамп не признает поражение. Политик неоднократно заявлял о массовых фальсификациях в пользу Байдена и пытается оспорить результаты через суд.

Мелания Трамп мемуары
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Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов
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Британские таблоиды сообщили о планах Меланьи Трамп развестись
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