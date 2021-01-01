СМИ узнали о планах Мелании Трамп написать мемуары

Жена президента США Дональда Трампа Мелания собирается написать мемуары о своем пребывании в Белом доме. Об этом сообщили источники Page Six, приложения к американской газете New York Post.

Собеседник издания отметил, что президент поддерживает это намерение.

В начале ноября британский таблоид Daily Mail со ссылкой на экс-помощника президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт передал, что Мелания хочет развестись после поражения Трампа на президентских выборах.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, однако их итоги пока официально не подведены. Задержка вызвана долгим подсчетом бюллетеней из-за рекордной явки и голосования по почте.