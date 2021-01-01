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Политика ,  
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В Совфеде ответили на заявление министра обороны ФРГ о российской угрозе

Андрей Климов
Андрей Климов (Фото: council.gov.ru)

Россия не собирается ни на кого нападать, а вести диалог о разоружении с позиции силы невозможно. Так опрошенные РБК сенаторы прокомментировали утверждение министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской угрозе в связи с модернизацией ее вооруженных сил.

По мнению министра, после того как российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, угроза со стороны России стала «более явственной». Она призвала вести переговоры о разоружении с позиции силы.

«Я советую министру обороны Германии и любому другому человеку, который высказывается на эти темы, просто сравнить две цифры: военный бюджет НАТО и военный бюджет России, — и все встанет на свои места. С Россией разговаривать с позиции силы невозможно в XXI веке. Говорить-то можно, но итог будет плачевный», — заявил РБК член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По его словам, если вооруженные силы не модернизировать, то сама техника может стать опасной. «Техника, она же имеет сроки давности, а если она будет старой, в общем становится не только не эффективной в военном смысле, но еще и опасной. Мы уменьшаем армии численно, мы повышаем эффективность оставшегося персонала, и мы модернизируем эту технику, как это делают и все остальные», — отметил Климов.

Все действия России связаны с защитой, и нападать ни на кого страна не собирается, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Все с ног на голову перевернули, к сожалению, Германия в том числе. Все наши действия связаны прежде всего с защитой. Россия — страна, которая защищает себя и защищает других, зачастую обездоленные народы и зачастую от агрессии, которую развязывают страны НАТО, прежде всего США», — сказал он.

Ранее эксперты из лондонского института стратегических исследований подсчитали, что боеспособность России стала максимальной со времен окончания холодной войны. «Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с его помощью него», — сообщили авторы.

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