В Совфеде ответили на заявление министра обороны ФРГ о российской угрозе

Андрей Климов (Фото: council.gov.ru)

Россия не собирается ни на кого нападать, а вести диалог о разоружении с позиции силы невозможно. Так опрошенные РБК сенаторы прокомментировали утверждение министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской угрозе в связи с модернизацией ее вооруженных сил.

По мнению министра, после того как российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, угроза со стороны России стала «более явственной». Она призвала вести переговоры о разоружении с позиции силы.

«Я советую министру обороны Германии и любому другому человеку, который высказывается на эти темы, просто сравнить две цифры: военный бюджет НАТО и военный бюджет России, — и все встанет на свои места. С Россией разговаривать с позиции силы невозможно в XXI веке. Говорить-то можно, но итог будет плачевный», — заявил РБК член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По его словам, если вооруженные силы не модернизировать, то сама техника может стать опасной. «Техника, она же имеет сроки давности, а если она будет старой, в общем становится не только не эффективной в военном смысле, но еще и опасной. Мы уменьшаем армии численно, мы повышаем эффективность оставшегося персонала, и мы модернизируем эту технику, как это делают и все остальные», — отметил Климов.

Все действия России связаны с защитой, и нападать ни на кого страна не собирается, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.