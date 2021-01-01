Минобороны сообщило о перехвате самолета-разведчика США над Черным морем
Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к границе страны. Об этом РБК сообщили в национальном центре управления обороной России.
Истребитель Су-27 поднялся в воздух для опознавания объекта и предотвращения пересечения российской госграницы.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — отметили в центре.
Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Черного моря и благополучно вернулся на аэродром. В результате госграница нарушена не была, перехват велся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.