Минобороны сообщило о перехвате самолета-разведчика США над Черным морем

Су-27 (Фото: Минобороны РФ)

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к границе страны. Об этом РБК сообщили в национальном центре управления обороной России.

Истребитель Су-27 поднялся в воздух для опознавания объекта и предотвращения пересечения российской госграницы.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — отметили в центре.

Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Черного моря и благополучно вернулся на аэродром. В результате госграница нарушена не была, перехват велся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.