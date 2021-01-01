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Общество ,  
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Минобороны сообщило о перехвате самолета-разведчика США над Черным морем

Су-27
Су-27 (Фото: Минобороны РФ)

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к границе страны. Об этом РБК сообщили в национальном центре управления обороной России.

Истребитель Су-27 поднялся в воздух для опознавания объекта и предотвращения пересечения российской госграницы.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — отметили в центре.

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Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Черного моря и благополучно вернулся на аэродром. В результате госграница нарушена не была, перехват велся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне стало известно, что в 2020 году более 1,3 тыс. самолетов иностранных государств проводили разведку границ России.

Су-27 перехват Черное море США
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