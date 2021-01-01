В Челябинске легковушка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

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В Челябинске легковой автомобиль Renault Logan из-за столкновения с Toyota Land Cruiser вылетел на пешеходную зону, несколько человек пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В 12:10 водитель автомобиля Renault Logan 1968 года рождения на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1971 года рождения, — говорится в сообщении. — В результате столкновения Renault Logan изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов».

В местном горздраве сообщили, что всего в результате ДТП пострадали шесть человек, передает «РИА Новости». По данным департамента, всех осмотрели медики. Трое пострадавших из автомобиля отказались от госпитализации. Еще троих пешеходов доставили в больницу для диагностики. Все находятся в стабильном состоянии.

Очевидец рассказал РЕН ТВ, что пострадавшие были уличными торговцами. Вылетевший на тротуар автомобиль сбил продавцов за прилавком и покупателя. По словам собеседника телеканала, одной из пострадавших была пожилая женщина, которая после происшествия оказалась придавлена автомобилем. Ей помогли выбраться.

Ранее, 24 ноября, на северо-западе Москвы в результате столкновения двух автомобилей также произошел наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре. В результате происшествия пострадали два человека. Один из них скончался от полученных травм.