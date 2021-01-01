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Общество ,  
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На северо-западе Москвы автомобиль после ДТП сбил людей на тротуаре

Фото:Маргарита Головина / ТАСС
Фото: Маргарита Головина / ТАСС

На северо-западе Москвы в Щукинском районе произошло ДТП, после чего один из автомобилей совершил наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре. Об этом РБК сообщили в столичном ГУ МВД России.

Инцидент произошел около 13:00 мск 24 ноября на улице Маршала Бирюзова около дома 18.

Видео: szaoshukino / VK / dtp77 / Telegram
Видео: szaoshukino / VK / dtp77 / Telegram
Video

«В результате происшествия два человека пострадали и один от полученных травм скончался», — отметили в главке.

Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Проводится проверка.

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Фото:АГН «Москва»

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, среди пострадавших есть ребенок. «Взрослый и ребенок с различными травмами госпитализированы», — уточнил он.

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Ранее, 17 ноября, в Калининградской области 79-летний водитель внедорожника Kia, по версии МВД, перепутал педали и допустил наезд на пешеходов. В это время в поселке проходили публичные слушания. В результате пострадали восемь человек.

Москва ДТП наезд на людей автомобиль погибший новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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