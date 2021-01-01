На северо-западе Москвы автомобиль после ДТП сбил людей на тротуаре
На северо-западе Москвы в Щукинском районе произошло ДТП, после чего один из автомобилей совершил наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре. Об этом РБК сообщили в столичном ГУ МВД России.
Инцидент произошел около 13:00 мск 24 ноября на улице Маршала Бирюзова около дома 18.
«В результате происшествия два человека пострадали и один от полученных травм скончался», — отметили в главке.
Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Проводится проверка.