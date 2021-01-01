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Несколько человек погибли при столкновении Lada и поезда на Кубани

Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовым поездом в Краснодарском крае, грубо нарушил правила дорожного движения, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

Авария произошла вечером 27 ноября на перегоне между станциями Усть-Лабинская и Двубратский. Автомобиль Lada Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом. В сообщении Северо-Кавказской железной дороги отмечается, что автоматическая сигнализация на переезде была исправна.

Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Новой Москве
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Фото:Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. «По предварительным данным, в результате ДТП есть погибшие среди тех, кто находился в машине», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, среди погибших — водитель и три пассажира легковушки.

В результате происшествия на 25 минут был задержан пассажирский поезд № 310 Адлер — Воркута.

В начале ноября два человека пострадали в результате столкновения электрички и грузовика «КамАЗ» в Одинцовском районе Подмосковья. Грузовик выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал на перегоне Одинцово — Голицыно. Водитель и пассажир грузовой машины получили травмы.

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