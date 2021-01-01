Несколько человек погибли при столкновении Lada и поезда на Кубани

Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовым поездом в Краснодарском крае, грубо нарушил правила дорожного движения, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

Авария произошла вечером 27 ноября на перегоне между станциями Усть-Лабинская и Двубратский. Автомобиль Lada Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом. В сообщении Северо-Кавказской железной дороги отмечается, что автоматическая сигнализация на переезде была исправна.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. «По предварительным данным, в результате ДТП есть погибшие среди тех, кто находился в машине», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, среди погибших — водитель и три пассажира легковушки.