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Политика ,  
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Минюст США расширил методы смертной казни

Фото:California Department of Corrections and Rehabilitation / Getty Images
Фото: California Department of Corrections and Rehabilitation / Getty Images

Министерство юстиции США изменило нормы осуществления смертной казни преступников на федеральном уровне. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в штатах, где разрешена смертельная казнь, применяют специальные инъекции. Однако власти часто сталкиваются с тем, что фармкомпании отказываются предоставлять правительству препараты, в связи с чем в ряде штатов используют альтернативные методы казни.

Изменения позволят властям расширить способы казни. Так, к инъекции добавятся исполнение смертной казни через расстрел, газовую камеру или на электрическом стуле. Предполагается, что изменения вступят в силу с 24 декабря.

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Как сообщает CNN, до намеченной на 20 января 2021 года инаугурации избранного президента Соединенных Штатов, которым, по подсчетам местных СМИ, стал Джозеф Байден, власти США собираются привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденных. Телеканал отмечает, что если все приговоры будут исполнены, то число казненных федеральными властями преступников за последние полгода достигнет 13 человек. По оценкам канала, всего в федеральных камерах смертников находятся 54 человека.

Ранее, 17 октября, Министерство юстиции США сообщало о предстоящей казни
женщины, которая была осуждена за убийство беременной и похищение ее ребенка. В Associated Press отмечали, что она должна стать первой заключенной, казненной властями за более чем 60 лет.

В июне в США в первые с 2003 года возобновили смертную казнь на федеральном уровне. Тогда сообщалось о казни четверых преступников, которых признали виновными в убийствах детей, двоих из них также признали виновными в изнасилованиях своих жертв.

США смертная казнь
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