Трамп пригрозил смертной казнью обстрелявшему полицейских в Калифорнии

Напавшего на полицейских в штате Калифорния приговорят к смерти, если пострадавшие скончаются. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Если они умрут, убийцу ждет скорый приговор к смертной казни. Единственный способ остановить это!», — сообщил он.

По информации департамента шерифа округа Лос-Анджелес, в городе Комптон неизвестный атаковал двоих заместителей шерифа, мужчину и женщину. Нападавший расстрелял правоохранителей, когда они сидели в патрульной машине. Полицейских госпитализировали в критическом состоянии с множественными огнестрельными ранениями, подозреваемому удалось скрыться. Полиция предложила $100 тыс. за помощь в его розыске.

Департамент опубликовал видео нападения. На записи видно, как к полицейской машине, припаркованной около здания, подходит человек и начинает стрелять по окнам автомобиля. Он использовал оружие, похожее на пистолет. После этого злоумышленник убегает.