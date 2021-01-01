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Пандемия коронавируса ,  
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Кудрин допустил падение российской экономики на 4,5% в 2020 году

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В текущем году спад российской экономики может составить до 4,5%. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на «Общероссийском гражданском форуме — 2020», трансляцию ведет РБК.

«Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания — на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть, 4,5%», — сказал Кудрин.

Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По словам главы Счетной палаты, за последние пять лет уровень жизни в стране существенно снизился, а ситуация с коронавирусом будет способствовать дальнейшему снижению показателя. «После того как последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале — уже 4,5%», — пояснил Кудрин.

Он также высказал мнение, что в ближайшие годы увеличится число граждан России, которые живут за чертой бедности. По его словам, к концу 2020-го число бедных в России может увеличиться примерно на 1 млн человек и в ближайшие годы стране не удастся «отскочить» по этому показателю.

В середине октября Счетная палата представила свой прогноз экономического роста в 2022–2023 годах. Согласно данным ведомства, в 2020 году падение ВВП России будет в диапазоне 4,2–4,8%. В то время как в правительстве прогнозируют сокращение экономики на 3,9%. Кудрин указывал, что прогнозы властей не учитывают вторую волну пандемии и рецессию в мировой экономике.

Алексей Кудрин падение экономики
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