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В Москве второй день подряд выявили более 7 тыс. зараженных COVID-19

Резервный госпиталь для больных коронавирусом в ледовом дворце &laquo;Крылатское&raquo;
Резервный госпиталь для больных коронавирусом в ледовом дворце «Крылатское» (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)
За минувшие сутки в столице заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 7320 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число заражений в столице превысило 592 тыс. случаев.

Также в Москве за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, показатель выше 70 случаев летального исхода фиксируется в столице уже 16-й день подряд. Ежесуточный прирост выздоровевших составил 6633 человека.

В Москве за сутки умерли 76 заболевших коронавирусом
Общество

Накануне в регионе был зафиксирован максимальный ежесуточный прирост зараженных. 27 ноября в Москве коронавирус обнаружили у 7918 человек. До этого более 7 тыс. заболевших за сутки были зафиксированы только один раз — 21 ноября. Тогда в городе заразились 7168 человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая обстановка в городе напряженная. В связи с этим он продлил ограничительные меры до середины января 2021 года. До это времени в регионе будет действовать режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, будут закрыты в ночное время места общественного питания и развлекательные заведения, 30% сотрудников всех предприятий будут работать удаленно, а студенты и школьники 6–11-х классов будут работать дистанционно.

коронавирус Москва
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