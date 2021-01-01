В Москве второй день подряд выявили более 7 тыс. зараженных COVID-19

Резервный госпиталь для больных коронавирусом в ледовом дворце «Крылатское» (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

За минувшие сутки в столице заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 7320 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число заражений в столице превысило 592 тыс. случаев.

Также в Москве за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, показатель выше 70 случаев летального исхода фиксируется в столице уже 16-й день подряд. Ежесуточный прирост выздоровевших составил 6633 человека.

Накануне в регионе был зафиксирован максимальный ежесуточный прирост зараженных. 27 ноября в Москве коронавирус обнаружили у 7918 человек. До этого более 7 тыс. заболевших за сутки были зафиксированы только один раз — 21 ноября. Тогда в городе заразились 7168 человек.