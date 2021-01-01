В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 6633 человека

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 6633 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, всего с начала пандемии в Москве от коронавируса вылечились 441 535 человек.

Ранее оперативный штаб сообщал, что за прошедшие сутки от COVID-19 в столице скончались 76 человек. Общее число жертв в Москве, согласно подсчетам штаба, превысило 8,7 тыс. человек.

Накануне в Москве был установлен новый рекорд по суточному числу случаев заражения коронавирусом. Так, 27 ноября в столице зарегистрировали 7918 новых больных. Это второй раз, когда в городе регистрируют больше 7 тыс. заболевших — впервые это произошло 21 ноября. Всего, по данным оперативного штаба, в Москве заболели COVID-19 более 585 тыс. человек.