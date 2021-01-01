В Новосибирске при пожаре в сауне гостиницы погибла женщина

В Новосибирске произошел пожар в сауне в двухэтажной гостинице, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, в 08:13 (04:13 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщения о пожаре. На месте спасатели установили, что в горящем здании находились 11 человек. Шестеро человек эвакуировались самостоятельно, четверых вывели спасатели, одна женщина погибла.

Также в МЧС уточнили, что очаг пожара находился в парильной, он был ликвидирован на площади 20 кв. м. В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета для установления причины пожара и всех обстоятельств произошедшего.