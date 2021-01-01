На северо-западе Москвы произошел пожар в здании полиции

Фото: МЧС России

На северо-западе Москвы произошло возгорание на втором этаже административного здания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

Пожар произошел на улице Маршала Конева, дом 6. По этому адресу расположено следственное управление полиции по Северо-Западному административному округу.

Прибывшие на место спасатели установили, что в здании загорелись личные вещи на площади 2 кв. м.

«Люди вышли из здания самостоятельно, до прибытия сил МЧС, принятыми мерами в 10:43 возгорание ликвидировано, пострадавших нет», — сообщили в главке. По данным «РИА Новостей», из здания было эвакуировано 20 человек.