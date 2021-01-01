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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог назвал способ избавиться от последствий COVID-19

Тем, кто переболел коронавирусом, необходимо делать упражнения для дыхания из йоги, чтобы избавиться от последствий инфекции, рассказал «РИА Новости» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Одним из последствий перенесенной инфекции является нарушение дыхания, что связано с повреждением легких, сказал Жемчугов.

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Фото:Jack Hill / Pool / AP

«Вот этим [дыхательной гимнастикой] надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам», считает врач. В первую очередь это необходимо для того, чтобы «отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все», отметил он.

Среди других последствий COVID-19 иммунолог назвал повреждение центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса. Он отметил, что программу реабилитации нужно подбирать индивидуально.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране есть случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. «Есть, они были опубликованы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что в России «пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение».

В ноябре заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что повторно заболеть COVID-19 люди могут из-за ослабленного иммунитета либо мутации самого вируса. Например, при врожденном или приобретенном иммунодефиците организм не сможет дать естественный «антительный ответ».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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