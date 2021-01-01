Иммунолог назвал способ избавиться от последствий COVID-19

Тем, кто переболел коронавирусом, необходимо делать упражнения для дыхания из йоги, чтобы избавиться от последствий инфекции, рассказал «РИА Новости» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Одним из последствий перенесенной инфекции является нарушение дыхания, что связано с повреждением легких, сказал Жемчугов.

«Вот этим [дыхательной гимнастикой] надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам», считает врач. В первую очередь это необходимо для того, чтобы «отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все», отметил он.

Среди других последствий COVID-19 иммунолог назвал повреждение центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса. Он отметил, что программу реабилитации нужно подбирать индивидуально.