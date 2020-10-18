В Баренцевом море перевернулось и затонуло судно

Фото: СК РФ

В Баренцевом море маломерное судно «Юбилейное» столкнулось со скалистым грунтом береговой линии, перевернулось и утонуло. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел вечером 17 октября в акватории Баренцева моря, в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Причиной происшествия называют нарушение со стороны человека, управлявшего судном. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

«В результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов судового экипажа оказались в воде. В настоящее время семеро людей спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще троих человек», — сказано в сообщении.

11 октября в Красноярском водохранилище перевернулись две лодки. В результате один человек погиб, один пострадал, судьба четырех неизвестна. Рыбаки обнаружили пострадавшего и погибшего в 70–80 км выше плотины Красноярской ГЭС.