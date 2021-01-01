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В Петербурге прекратили дело против пикетчика в костюме гроба

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении активиста Андрея Чеснокова, устроившего пикет у здания законодательного собрания города, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram. К зданию он пришел в черном костюме с надписью «RIP», напоминающем гроб. В руках активист держал плакат, на котором было написано: «Депутаты законодательного собрания загнали малый бизнес в гроб!».

На Чеснокова был составлен протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Активист, следует из протокола, 26 ноября с 13:00 до 13:15 проводил пикет «с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, схожей с гробом размером 60 см на 150 см». Проведение мероприятия он не согласовал с властями, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

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«Суд изучил спорную конструкцию, которая была надета на Чеснокове и решил, что она не является быстровозводимой сборно-разборной. Дело прекращено за отсутствием состава», — сообщили там.

В группе «Команда Черной речки» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что целью акции было привлечь внимание к тяжелому положению малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Виновниками этой ситуации активисты считают «жадных и некомпетентных» депутатов.

В начале ноября активист Павел Крисевич устроил акцию у здания ФСБ в центре Москвы в поддержку политзаключенных: он привязал себя к кресту, а его помощники, одетые в плащи с надписями «ФСБ», подожгли разложенные вокруг тома уголовных дел. Крисевича задержали и отправили под административный арест на 15 суток. Кроме того, активист был отчислен из РУДН.

Санкт-Петербург пикет гроб суд активист
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