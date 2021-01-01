Ректор РУДН объяснил отчисление студента после акции в образе Христа

Павел Крисевич (Фото: krisevich / VK)

Поводом к отчислению может быть не только академическая неуспеваемость, но и нарушение устава Российского университета дружбы народов (РУДН) и правил внутреннего распорядка вуза. Так ректор РУДН Олег Ястребов объяснил отчисление активиста Павла Крисевича, который устроил перформанс в поддержку политзаключенных, представив себя в образе распятого Христа.

«Конкретная ситуация: человек в центре столицы разжигает костер, используя образ распятия на кресте. Открытый огонь несет угрозу безопасности окружающих. Сотрудники полиции просят его прекратить подобные действия, а человек осознанно их продолжает, да еще и отказывается от установления своей личности и оказывает сопротивление. Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета, если его что-то или кто-то не устраивает?» — спросил Ястребов.

Ректор высказал мнение, что студенты РУДН несут ответственность за совершение противоправных действий, а университет отрицательно относится к «инструментам искусственных инфоповодов, интересных для СМИ и опасных для жизни окружающих». Он заверил, что РУДН учит делать мир лучше «цивилизованным способом».

Дисциплинарная комиссия РУДН 24 ноября проголосовала за отчисление учившегося на экономическом факультете Крисевича. Он пояснил «МБХ-медиа», что среди доводов за его отчисление на комиссии были такие: он «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства» и «борется с властью».

5 ноября Крисевич устроил акцию у здания ФСБ в Москве. Он привязал себя к кресту, а его помощники в плащах с надписями «ФСБ» на них подожгли разложенные вокруг тома уголовных дел. Активиста задержали и отправили под административный арест на 15 суток.