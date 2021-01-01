Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 75,81 (+0,05) Инвестиции, 14:20
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,04) Инвестиции, 14:20
Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России РБК и «Сименс», 20:00 Власти Кузбасса опровергли данные об отставке мэра Новокузнецка Общество, 19:45 Ректор РУДН объяснил отчисление студента после акции в образе Христа Общество, 19:36 Игроку брянского «Динамо» угрожали физической расправой на тренировке Спорт, 19:32 Знакомые сообщили детали о взявшем детей в заложники в Петербурге Общество, 19:32 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 19:30 Мишустин продлил выплаты за помощь больным COVID-19 до конца 2021 года Общество, 19:28 Власти Пенсильвании утвердили победу Байдена в штате Политика, 19:24 Цена российской вакцины, Ozon вышел на биржу. Главные новости РБК Общество, 19:08 Минобороны показало видео с эсминцем США в водах у Владивостока Политика, 19:07 Умер бывший главный тренер сборной России по биатлону Спорт, 19:05 Компания Pendal Group с $70 млрд активов начала покупать биткоины Крипто, 19:03 Пять «зеленых» офисов Москвы РБК и ДПиООС, 19:00 BMW отзовет в России кроссоверы из-за риска потери управления Авто, 18:49
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Общество ,  
0 

Ректор РУДН объяснил отчисление студента после акции в образе Христа

Павел Крисевич
Павел Крисевич (Фото: krisevich / VK)

Поводом к отчислению может быть не только академическая неуспеваемость, но и нарушение устава Российского университета дружбы народов (РУДН) и правил внутреннего распорядка вуза. Так ректор РУДН Олег Ястребов объяснил отчисление активиста Павла Крисевича, который устроил перформанс в поддержку политзаключенных, представив себя в образе распятого Христа.

«Конкретная ситуация: человек в центре столицы разжигает костер, используя образ распятия на кресте. Открытый огонь несет угрозу безопасности окружающих. Сотрудники полиции просят его прекратить подобные действия, а человек осознанно их продолжает, да еще и отказывается от установления своей личности и оказывает сопротивление. Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета, если его что-то или кто-то не устраивает?» — спросил Ястребов.

Ректор высказал мнение, что студенты РУДН несут ответственность за совершение противоправных действий, а университет отрицательно относится к «инструментам искусственных инфоповодов, интересных для СМИ и опасных для жизни окружающих». Он заверил, что РУДН учит делать мир лучше «цивилизованным способом».

Дисциплинарная комиссия РУДН 24 ноября проголосовала за отчисление учившегося на экономическом факультете Крисевича. Он пояснил «МБХ-медиа», что среди доводов за его отчисление на комиссии были такие: он «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства» и «борется с властью».

5 ноября Крисевич устроил акцию у здания ФСБ в Москве. Он привязал себя к кресту, а его помощники в плащах с надписями «ФСБ» на них подожгли разложенные вокруг тома уголовных дел. Активиста задержали и отправили под административный арест на 15 суток.

новости акция Москва Иисус Христос ФСБ задержание РУДН
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Материалы по теме
У здания ФСБ в Москве задержали активиста в образе Христа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter