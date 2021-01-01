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Вильфанд пообещал солнечную и холодную погоду в европейской части России

Жителей центра европейской части России с середины следующей недели ожидает похолодание, при этом будет солнечно, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями. «В четверг уже небольшая облачность. Уже не атлантический воздух будет, а сибирско-уральский. Начиная с середины следующей недели жителей центра Европейской России можно будет порадовать более солнечной погодой», — рассказал Вильфанд.

Со среды на европейской территории страны похолодает, температура будет минусовой. В этот день ожидается от нуля до минус 5 градусов как днем, так и ночью. В четверг ночью температура понизится до минус 2-7 градусов, днем будет от нуля до минус пяти градусов.

В Гидрометцентре спрогнозировали погодные аномалии в российских регионах
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

При этом синоптик не исключил, что похолодание продолжится в конце следующей недели: ночью температура опустится до 10 градусов мороза.

Температура в центре европейской части страны будет около нормы, сейчас она на три—четыре градуса ее превышает, отметил Вильфанд.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что жителей Московского региона в выходные ожидает облачная погода с дождями и мокрым снегом. Температура днем не превысит плюс 1–3 градуса, ночью будет около нуля градусов.

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