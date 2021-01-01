Вильфанд пообещал солнечную и холодную погоду в европейской части России

Жителей центра европейской части России с середины следующей недели ожидает похолодание, при этом будет солнечно, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями. «В четверг уже небольшая облачность. Уже не атлантический воздух будет, а сибирско-уральский. Начиная с середины следующей недели жителей центра Европейской России можно будет порадовать более солнечной погодой», — рассказал Вильфанд.

Со среды на европейской территории страны похолодает, температура будет минусовой. В этот день ожидается от нуля до минус 5 градусов как днем, так и ночью. В четверг ночью температура понизится до минус 2-7 градусов, днем будет от нуля до минус пяти градусов.

При этом синоптик не исключил, что похолодание продолжится в конце следующей недели: ночью температура опустится до 10 градусов мороза.