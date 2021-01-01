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Синоптик предупредил о мокром снеге и дожде в выходные в Москве

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Облачная погода с дождями и мокрым снегом ожидается в столичном регионе в конце ноября. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Температура в дневные часы составит плюс 1–3 градуса, ночью около 0. Такая облачная погода с осадками будет характерна для центра европейской части России, включая Московскую область, а также Поволжье.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Осадки могут идти как в виде дождя, так и в виде мокрого снега, а где-то и одновременно дождь с мокрым снегом», — отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что в ближайшие пять дней в Красноярском крае и Якутии ожидается аномальное тепло с отклонением от нормы на 25 градусов. А в Западную Сибирь, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, придет аномальный холод. В частности, в Омской и Новосибирской областях температура будет на 6–7 градусов ниже нормы.

погода мокрый снег дождь синоптик новости погода в Москве
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