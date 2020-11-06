Два человека пострадали в аварии с электричкой и грузовиком под Москвой

Два человека пострадали при столкновении электрички и грузовика в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным дептранса, инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Одинцово — Голицыно около платформы «Перхушково». В ведомстве сообщили, что грузовик выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

В результате столкновения электропоезда и «Камаза» пострадали водитель и пассажир грузовика, их госпитализировали. Также произошел сход одной колесной пары первого вагона электропоезда.

По предварительной информации, пассажиры поезда не пострадали. Всех их вывезли со станции «Перхушково» на автобусе.