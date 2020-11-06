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Два человека пострадали в аварии с электричкой и грузовиком под Москвой

Два человека пострадали при столкновении электрички и грузовика в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным дептранса, инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Одинцово — Голицыно около платформы «Перхушково». В ведомстве сообщили, что грузовик выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

В результате столкновения электропоезда и «Камаза» пострадали водитель и пассажир грузовика, их госпитализировали. Также произошел сход одной колесной пары первого вагона электропоезда.

По предварительной информации, пассажиры поезда не пострадали. Всех их вывезли со станции «Перхушково» на автобусе.

Следователи начали проверку после схода вагонов электрички в Новой Москве
Общество

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Московской области, в результате ДТП возгорания не произошло, топливо не разлилось. Железнодорожное полотно и линии электропередач целы. На место происшествия прибыли два ремонтно-восстановительных поезда. К ликвидации аварии привлекли 54 человек и семь единиц техники.

Накануне вечером на станции Толстопальцево на Киевском направлении Московской железной дороги произошел сход вагонов электропоезда, следующего из Москвы с Малоярославец. Никто из пассажиров не пострадал. Следователи организовали доследственную проверку по факту инцидента.

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