Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Новой Москве

В районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное в Новой Москве электропоезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МЧС.

В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в нем. «К нам заявка о происшествии поступила в 8:09. Подразделения незамедлительно прибыли к месту, это станция Бекасово-Сортировочное. Водитель автомобиля был деблокирован и в последствии передан медикам», — пояснили в пресс-службе.

Причиной ДТП стало нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения на переезде в Бекасово, заявила пресс-служба Московской железной дороги. По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил правила и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающем сигнале светофора. «Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось», — сообщает пресс-служба. Локомотивная бригада в ходе столкновения не пострадала.

В конце января в результате столкновения поезда и автомобиля в Омской области погибла девушка. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.