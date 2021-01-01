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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заинтересованы во включении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в перечень рекомендуемых вакцин для экстренного использования. Об этом сказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.

«Заинтересованность есть», — отметила Симао. По ее словам, идет обмен информацией.

В ноябре в ВОЗ допустили, что включат «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин от COVID-19 для экстренного использования, если она будет отвечать требованиям. Соответствующую заявку подал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавший препарат.

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Президент России Владимир Путин, выступая на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября, выразил готовность бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам всемирной организации. Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя позже рассказал о заинтересованности некоторых его коллег предложением Путина сделать прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». «За мной ходят коллеги, которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — рассказал он.

В августе в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», — разработка центра имени Н.Ф. Гамалеи. «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора стала второй вакциной против COVID-19, зарегистрированной в стране. Как заявлял российский президент, обе вакцины «абсолютно безопасны и эффективны».

Кроме того, к регистрации готовится третья вакцина от COVID-19, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

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