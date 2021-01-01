В ВОЗ заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заинтересованы во включении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в перечень рекомендуемых вакцин для экстренного использования. Об этом сказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.

«Заинтересованность есть», — отметила Симао. По ее словам, идет обмен информацией.

В ноябре в ВОЗ допустили, что включат «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин от COVID-19 для экстренного использования, если она будет отвечать требованиям. Соответствующую заявку подал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавший препарат.

Президент России Владимир Путин, выступая на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября, выразил готовность бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам всемирной организации. Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя позже рассказал о заинтересованности некоторых его коллег предложением Путина сделать прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». «За мной ходят коллеги, которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — рассказал он.