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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ заявил о неравномерном распространении коронавируса в мире

Тедрос Адханом Гебрейесус
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: JP Yim / Getty Images)

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется в мире неравномерно. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Видеозапись выступления размещена на странице ВОЗ в Twitter.

«COVID-19 — неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны», — сказал глава ВОЗ. По его словам, важную роль в борьбе с пандемией играет тестирование.

Говоря об изучении происхождения вируса, Гебрейесус отметил, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань, откуда пришло первое сообщение о заражении COVID-19.

Глава ВОЗ сравнил нынешнюю ситуацию с COVID с началом пандемии
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Фото:Go Nakamura / Getty Images

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что первыми в мире коронавирусной инфекцией могли заболеть сразу несколько человек, которые заразились от разных носителей. 

В свою очередь, старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс перечислил основные варианты передачи коронавируса человеку. По его словам, передача вируса напрямую от летучей мыши к человеку является возможным, но маловероятным сценарием.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всемирная организация здравоохранения коронавирус COVID-19
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