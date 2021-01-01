Общество , 27 ноя, 10:20
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СК попросил арестовать Максименко по делу о злоупотреблении полномочиями
Валерий Максименко перед доставкой в изолятор временного содержания
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максименко Валерия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что такую меру пресечения просят избрать до 25 января следующего года.
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