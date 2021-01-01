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В Офисе Зеленского допустили его выдвижение на второй срок

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)
Одного президентского срока может быть недостаточного для того, чтобы полностью восстановить страну. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский может баллотироваться на второй сок. Об этом в интервью изданию «Корреспондент» заявил глава Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Если у президента будет такое решение, он об этом скажет. <...> Действительно, для того чтобы восстановить страну, одного срока мало — это небольшой период, потому что его объективно недостаточно», — сказал он.

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При этом он отметил, что говорить о втором сроке главы государства нет времени. По словам Тимошенко, сейчас Зеленский «открыто хочет сделать страну другой, развитой».

В мае 2020 года Зеленский сам уже говорил, что подумает о выдвижении на второй президентский срок, если его поддержит народ Украины. Как и Тимошенко, тогда глава страны заявил, что для выполнения всех поставленных задач одного срока может быть недостаточно.

По данным социологического Центра Разумкова, на тот момент украинского президента поддерживали 59% граждан. По данным центра за октябрь-ноябрь 2020 года, его рейтинг снизился до 33%.

Владимир Зеленский Украина второй срок
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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