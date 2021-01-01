Биолог назвала недостаток вакцин от коронавируса

Наиболее эффективные вакцины от коронавирусной инфекции подразумевают два этапа введения препарата, однако это многократно повышает риски того, что пациент не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — сказала Баранова.

По ее словам, если люди начнут игнорировать второе введение препарата, это сведет эффективность кампании по массовой вакцинации «почти на нет».

Баранова добавила, что сейчас разрабатывается китайская вакцина, которая предполагает однократное введение препарата, однако о ее эффективности пока известно очень мало.