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Пандемия коронавируса ,  
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Биолог назвала недостаток вакцин от коронавируса

Наиболее эффективные вакцины от коронавирусной инфекции подразумевают два этапа введения препарата, однако это многократно повышает риски того, что пациент не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — сказала Баранова.

По ее словам, если люди начнут игнорировать второе введение препарата, это сведет эффективность кампании по массовой вакцинации «почти на нет».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Баранова добавила, что сейчас разрабатывается китайская вакцина, которая предполагает однократное введение препарата, однако о ее эффективности пока известно очень мало.

В августе Россия заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В октябре в стране была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона», которую создали в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Помимо этого, разработку вакцины от COVID-19 в России ведет Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

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