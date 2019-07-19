Ученые выявили влияние высокого давления на риск инфаркта и инсульта

На риск развития сердечного приступа или инсульта влияют «верхнее систолическое» и «нижнее диастолическое» давление. Об этом сообщает портал EurekAlert со ссылкой на данные американского медицинского центра Kaiser Permanente.

Систолическое давление показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает в них кровь, диастолическое — в момент расслабления сердечной мышцы. Ранние исследования показывали, что неблагоприятные последствия могут возникнуть в случае высокого систолического давления.

Эксперты, изучив 36 млн показаний артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц с 2007 по 2016 год, пришли к выводу, что помочь спрогнозировать риск развития заболеваний могут оба завышенных показателя (от 130/80).

В октябре прошлого года ученые Лундского университета в Швеции выяснили, что одним из факторов, повышающих риск инфаркта миокарда, может быть холодная зимняя погода. Они проанализировали данные 280,8 тыс. человек, у которых в период с 1998 по 2013 год диагностировали инфаркт, и установили, что больше всего инфарктов было зафиксировано в дни, когда температура воздуха была ниже 0 градусов. В то же время когда температура воздуха поднималась до 3–4 градусов, этот показатель снижался.