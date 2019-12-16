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Минздрав заявил о бесплатных лекарствах для перенесших инсульт и инфаркт

Больные, перенесшие инфаркты и инсульты, острые сосудистые нарушения и операции на сердце, будут получать бесплатные лекарства с 2020 года. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Совете законодателей при Федеральном собрании, сообщает «РИА Новости».

По словам министра, бесплатно лекарства будут выдавать в течение двух лет с того момента, как у больных случился инсульт или инфаркт.

В сентябре Минздрав начал подготовку проекта, согласно которому с 2020 года пациенты смогут бесплатно или с большой скидкой получать жизненно необходимые медикаменты. Сейчас правом на бесплатные лекарства обладают лишь инвалиды, дети до трех лет и люди, болеющие определенными заболеваниями (например, диабетом).

Скворцова отмечала, что не стоит сразу ждать полного возмещения стоимости лекарств для всех граждан и по всем видам заболеваний. Она рассказала о пилотном эксперименте в Омске, где лекарствами обеспечили перенесших дорогостоящие операции на сердце и сосудах. Также в Кирове в рамках эксперимента гипертоникам в профилактических целях выдавали необходимые препараты. В обоих случаях, по словам министра, удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным аналитической компании AlphaRM, сейчас бесплатные лекарства получают около 19% россиян, а также пациенты больниц. В 2018 году объем этого рынка составил 364 млрд руб.

Теги: Вероника Скворцова, здравоохранение, лекарства
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