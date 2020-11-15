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В Гидрометцентре объяснили температурный парадокс в России

Наблюдаемый в России температурный парадокс объясняется антициклоном, который формирует перемещение холодных воздушных масс с юго-востока на юг и в центр европейской территории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его словам, в России наблюдается выравнивание температурного режима. Так, температура на севере азиатской части России превышает норму на 15-20 градусов, а на юге европейской части — на 4-7 градусов ниже нормы. На севере европейской части страны температура на 8-10 градусов выше нормы, на Таймыре и Эвенкии — на 20 градусов выше нормы, в районе Ямало-Ненецкого автономного округа — на 12-15 градусов выше нормы, благодаря теплому воздуху с Атлантики.

«Казалось бы, это парадокс: если с юга поступают воздушные массы, то они должны же быть теплыми. Ничего подобного. Действительно, воздушные массы перемещаются с востока на запад, но в районе Казахстана уже зимний режим и там низкая температура. Она там существенно ниже, чем в Западной Европе, поэтому перемещение воздуха с юга и юго-востока приводит к перемещению холодных воздушных масс», — заявил Вильфанд.

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Согласно его подсчетам, такая ситуация сохранится в ближайшие пять-семь дней.

Ранее Вильфанд сообщил, что из-за антициклона в ближайшую неделю на юге европейской части не ожидается снега и снегопада. В то же время снег уже выпал в Приволжье и Заволжье, а также на севере европейской территории России — в Коми и в Архангельской области.

В Гидрометцентре также спрогнозировали, что почти на всей территории России температурный фон предстоящей зимой будет около нормы. По прогнозам Вильфанда, «зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной».

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Гидрометцентр температура Россия
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