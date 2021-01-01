В Литве зафиксировали первый случай заражения COVID-19 на норковой ферме

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 75,45 (-0,02) Инвестиции, 26 ноя, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 90,03 (+0,14) Инвестиции, 26 ноя, 12:39
Когда бизнес выйдет из кризиса. Исследование РБК и SAP, 01:22 В Гидрометцентре спрогнозировали погодные аномалии в российских регионах Общество, 01:14 Церемонию прощания с Марадоной досрочно прекратили из-за беспорядков Спорт, 01:14 В Твери врач попыталась продать схему лечения COVID-19 в Instagram Общество, 00:43 В Москве откроется сезон катков Общество, 00:30 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 00:30 Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Калининград Бизнес, 00:23 В Литве зафиксировали первый случай заражения COVID-19 на норковой ферме Общество, 00:01 Активы и бизнес Диего Марадоны. Главное Спорт, 00:00 В центре Киева обнаружили тайник с боеприпасами Общество, 26 ноя, 23:30 Александр Комиссаров — как потерять все и начать бизнес с нуля РБК и ВТБ Привилегия, 26 ноя, 23:29 Власти придумали способ привлекать бизнес к устранению вреда экологии Бизнес, 26 ноя, 23:12 В Москве за сутки умерли 77 человек с коронавирусом Общество, 26 ноя, 23:07 В Калининграде мужчина открыл стрельбу у жилого дома Общество, 26 ноя, 22:51
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Литве зафиксировали первый случай заражения COVID-19 на норковой ферме

В Литве выявили первый в стране случай заражения коронавирусной инфекцией на норковой ферме. Об этом сообщает литовская Государственная ветеринарно-продовольственная служба.

На норковой ферме Йонавского района <...> после внезапной смерти 169 норок и анализов их образцов было подтверждено, что животные были инфицированы COVID-19», — говорится в сообщении.

Также коронавирусом заразился один работник фермы. «Результаты исследования показывают, что вирус SARS-CoV-2 мог быть передан норкам от сельскохозяйственных рабочих», — отметили в службе.

Зверохозяйства в России оценили планы Дании уничтожить норок из-за COVID
Общество
Фото:Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Около 40 норок, содержавшихся в затронутых инфекцией помещениях фермы, будут уничтожены, добавили в ведомстве. Всего в этом хозяйстве насчитывается около 60 тыс. зверьков. Контроль за их состояние усилен.

Ранее COVID-19 у норок нашли в Дании. Сообщалось, что обнаруженный у этих животных мутировавший коронавирус передается людям и ослабляет способность к образованию антител. Власти страны приняли решение истребить всех норок на зверофермах (около 17 млн). 

Правительство признало, что для требования забить всю популяцию зверьков не было юридических оснований. Законопроект, который позволит принимать подобные решения, внесли в парламент.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус у норок также выявили на фермах в США, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах. Эксперты полагают, что животные заразились от человека.

коронавирус Литва
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
Материалы по теме
Власти Ирландии после опыта Дании рекомендовали уничтожить всех норок
Общество
Крупнейший меховой аукцион закроется из-за истребления Данией норок
Общество
Власти Дании признали ошибочным приказ об убийстве всех норок в стране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter