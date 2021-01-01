В Литве зафиксировали первый случай заражения COVID-19 на норковой ферме

В Литве выявили первый в стране случай заражения коронавирусной инфекцией на норковой ферме. Об этом сообщает литовская Государственная ветеринарно-продовольственная служба.

На норковой ферме Йонавского района <...> после внезапной смерти 169 норок и анализов их образцов было подтверждено, что животные были инфицированы COVID-19», — говорится в сообщении.

Также коронавирусом заразился один работник фермы. «Результаты исследования показывают, что вирус SARS-CoV-2 мог быть передан норкам от сельскохозяйственных рабочих», — отметили в службе.

Около 40 норок, содержавшихся в затронутых инфекцией помещениях фермы, будут уничтожены, добавили в ведомстве. Всего в этом хозяйстве насчитывается около 60 тыс. зверьков. Контроль за их состояние усилен.