Зверохозяйства в России оценили планы Дании уничтожить норок из-за COVID

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Российские зверохозяйства не увидели необходимости в уничтожении норок из-за коронавируса. Об этом представители предприятий сообщили РБК. Ранее о решении уничтожить всех норок в стране из-за мутации COVID заявили власти Дании.

Директор зверохозяйства «Вятка» Валентина Сивкова заявила, что не видит необходимости в массовом уничтожении норок. «Я ориентируюсь на ВОЗ, ВОЗ видит риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норки к людям, а от людей друг другу. Но не понимаю, какое отношение норка имеет к этому заболеванию? Разве мы едим норку или мех? Это экономическая отрасль. Что сейчас чувствуют звероводы, которые вырастили урожай, который можно убирать через две недели, а всех норок сжигают? Это просто уничтожение бизнеса. И цели его туманны» — сообщила она.

В зверохозяйстве «Мелковское» сообщили РБК, что у них не было выявлено случаев заражения животных коронавирусом и уничтожение норок не планируется.

РБК обратился за комментарием в звероводческое хозяйство «Лесные ключи», АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский», зверосовхоз «Савватьево».

5 ноября правительство Дании сообщило о намерении уничтожить всех норок, обитающих на зверофермах страны после обнаружения среди животных случаев заражений коронавирусом. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла необходимым провести решительные действия из-за мутировавшей у норки коронавирусной инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в Дании с начала пандемии выявлено 53 692 случая заражения коронавирусом. Умерли 738 человек.