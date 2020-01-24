ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в создании схронов с взрывчаткой

По данным ФСБ, по заданию Киева крымчанин оборудовал схроны с электродетонаторами, запалами и взрывчаткой. Тайники были обнаружены в Симферополе

Видео: ФСБ России

В Крыму задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны с боеприпасами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России задержан житель Республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами», — сказали в ведомстве.

В ЦОС ФСБ уточнили, что тайники были оборудованы в Симферополе. В них нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия. Кроме того, было обнаружено 5 кг бризантного взрывчатого вещества.

Все боеприпасы изъяты сотрудниками российской спецслужбы.