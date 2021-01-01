В Москве откроется сезон катков

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столичных парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, с 27 ноября откроются катки с искусственным льдом. Об этом говорится в группе парков «ВКонтакте».

«В связи с эпидемиологической ситуацией катки в предстоящем зимнем сезоне будут работать по особым правилам», — отмечается в сообщении.

Билеты на каток можно будет приобрести только онлайн. Ссылку на них разместят на сайте нужного парка, посетителя также смогут воспользоваться табличками с QR-кодами при входе на каток.

Всем желающим прокатиться придется зарегистрироваться по специальному QR-коду. Действует та же схема, что и ранее отработанная в московских барах и кафе. Если заболеет кто-то из посетителей, о возможной опасности будут оповещены все, кто мог с ним контактировать.