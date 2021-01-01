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В Москве откроется сезон катков

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столичных парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, с 27 ноября откроются катки с искусственным льдом. Об этом говорится в группе парков «ВКонтакте».

«В связи с эпидемиологической ситуацией катки в предстоящем зимнем сезоне будут работать по особым правилам», — отмечается в сообщении.

Билеты на каток можно будет приобрести только онлайн. Ссылку на них разместят на сайте нужного парка, посетителя также смогут воспользоваться табличками с QR-кодами при входе на каток.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Всем желающим прокатиться придется зарегистрироваться по специальному QR-коду. Действует та же схема, что и ранее отработанная в московских барах и кафе. Если заболеет кто-то из посетителей, о возможной опасности будут оповещены все, кто мог с ним контактировать.

Места на катке и в его помещениях будут ограничены. Москвичей просят приходить заранее во избежание очередей.

При входе на каток проверят температуру, в прокате снаряжения и раздевалках необходимо быть в средствах индивидуальной защиты.

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Бесплатные искусственные катки будут работать в следующих парках:

  • Парк «Фили»
  • Парк 50-летия Октября
  • Ландшафтный парк «Митино»
  • Усадьба Воронцово
  • Парк «Ангарские пруды»
  • Парк «Дубки»
  • Гончаровский парк

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее московский оперативный штаб сообщал, что катки в городе не планируется отменять, и они откроются, в том числе на Красной площади и ВДНХ.

Власти города также украсят столицу традиционной праздничной иллюминацией. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что горожанам не запретят свободно гулять по улицам на Новый год.

Рождественские ярмарки и фестивали в этом году проводиться не будут. Отменены все массовые зрелищные мероприятия, ограничена ночная работа клубов, дискотек, общепита и т.д.

Москва каток развлечения Мосгорпарк
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