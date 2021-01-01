Власти решили не закрывать московское метро в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичное метро будет работать всю новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем», — сказал он.

Собянин указал, что власти некоторых регионов уже решили приостановить движение общественного транспорта в праздничную ночь.

Градоначальник отметил, что, несмотря на пандемию, улицы и парки Москвы будут украшены, и горожане смогут свободно по ним гулять.