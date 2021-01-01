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Пандемия коронавируса ,  
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Власти решили не закрывать московское метро в новогоднюю ночь

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичное метро будет работать всю новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем», — сказал он.

Собянин указал, что власти некоторых регионов уже решили приостановить движение общественного транспорта в праздничную ночь.

Градоначальник отметил, что, несмотря на пандемию, улицы и парки Москвы будут украшены, и горожане смогут свободно по ним гулять.

Собянин продлил до середины января меры противодействия коронавирусу
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Новый год Москва встретит с дополнительными ограничениями из-за коронавируса. Все массовые зрелищные мероприятия отменены до 15 января, в столице не будут проводиться традиционные рождественские ярмарки и фестивали.

Отметить праздник вне дома москвичам будет затруднительно, так как ограничена работа ночных клубов, общепитов, дискотек и всех подобных заведений. Они должны быть закрыты с 23 часов до 6 утра.

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Власти Москвы также продлили до 15 января режим самоизоляции для пожилых старше 65 и лиц с хроническими заболеваниями.

Москва метро Новый год Сергей Собянин
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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