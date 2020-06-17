В Дмитрове семилетний мальчик ударил ножом избивавшего мать пьяного отца

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В подмосковном Дмитрове семилетний мальчик ударил ножом пьяного отца, защищая мать. Мужчина избивал жену на глазах ребенка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел 16 июня в одной из квартир города. По данным следователей, между супругами возникла ссора. 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать и душить свою 37-летнюю жену. На крики женщины прибежал семилетний сын пары. Чтобы защитить мать, мальчик взял нож и ударил отца в спину.

Мужчина выжил и был госпитализирован. Мать ребенка рассказала прибывшим полицейским, что ее муж злоупотребляет алкоголем. Из-за этого супруги регулярно ссорятся на протяжении десяти лет.

Следователи городского управления СК организовали проверку из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами и по факту происшествия.