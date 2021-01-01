Замглавы конституционного комитета Совфеда заразился коронавирусом

В Совфеде обнаружен очередной случай заболевания коронавирусом. На этот раз COVID-19 заразился первый заместитель Андрея Клишаса, сенатор от Алтая Владимир Полетаев

Владимир Полетаев (Фото: council.gov.ru)

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев получил тест с положительным результатом на коронавирус. Об этом он рассказал РБК.

Сенатор, по его словам, сдал тест на коронавирус 24 ноября и на следующий день получил положительный результат. Полетаев сообщил, что находится на самоизоляции и чувствует себя нормально. «Все нормально, температуры нет, работаю удалено. Участвую в мероприятиях Совета Федерации через видео-конференц-связь», — сказал сенатор.

Полетаев представляет в верхней палате главу республики Алтай. Он входит в состав временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и недавно выступил с предложением маркировать кандидатов на выборах, которые являются иноагентами или связаны с соответствующими организациями.

Ранее еще несколько сенаторов сообщили о том, что заразились коронавирусом. В частности, об этом в своем Facebook сообщил еще один член комитета по конституционному законодательству Александр Башкин. В октябре стало известно, что коронавирусом заразилась представитель Крыма Ольга Ковитиди. О болезни еще двоих членов Совфеда говорилось летом.