Замглавы конституционного комитета Совфеда заразился коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 75,45 (-0,02) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 90,03 (+0,14) Инвестиции, 12:39
В Минздраве допустили отмену тестирования на COVID перед госпитализацией Общество, 17:58 Глава МВД Украины выступил за введение локдауна на месяц Общество, 17:56 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 17:50 В Подмосковье мужчина избил девятилетнего ребенка и ранил его ножом Общество, 17:49 ФСБ заподозрила жителя Мурома в контрабанде военных запчастей в КНР Общество, 17:49 Роскомнадзор счел списки должников в подъездах противозаконными Технологии и медиа, 17:46 BMW снова отзовет машины в России из-за риска потери управления Авто, 17:35 Минпросвещения выпустит нормативы для работы школьников с гаджетами Общество, 17:32 В московских бизнес-центрах нашли больше всего нарушений мер против COVID Общество, 17:31 Замглавы конституционного комитета Совфеда заразился коронавирусом Политика, 17:29 PayPal заблокировал аккаунт пользователя за активную торговлю биткоином Крипто, 17:29 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 17:21 «Роскосмос» сообщил об ожидании предложений по новой орбитальной станции Общество, 17:16 В 72,5% российских городов не строится новое жилье Недвижимость, 17:08
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
Пандемия коронавируса ,  
0 

Замглавы конституционного комитета Совфеда заразился коронавирусом

В Совфеде обнаружен очередной случай заболевания коронавирусом. На этот раз COVID-19 заразился первый заместитель Андрея Клишаса, сенатор от Алтая Владимир Полетаев
Владимир Полетаев
Владимир Полетаев (Фото: council.gov.ru)

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев получил тест с положительным результатом на коронавирус. Об этом он рассказал РБК.

Сенатор, по его словам, сдал тест на коронавирус 24 ноября и на следующий день получил положительный результат. Полетаев сообщил, что находится на самоизоляции и чувствует себя нормально. «Все нормально, температуры нет, работаю удалено. Участвую в мероприятиях Совета Федерации через видео-конференц-связь», — сказал сенатор.

Два российских сенатора заболели COVID-19
Общество
Фото:РИА Новости

Полетаев представляет в верхней палате главу республики Алтай. Он входит в состав временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и недавно выступил с предложением маркировать кандидатов на выборах, которые являются иноагентами или связаны с соответствующими организациями.

Ранее еще несколько сенаторов сообщили о том, что заразились коронавирусом. В частности, об этом в своем Facebook сообщил еще один член комитета по конституционному законодательству Александр Башкин. В октябре стало известно, что коронавирусом заразилась представитель Крыма Ольга Ковитиди. О болезни еще двоих членов Совфеда говорилось летом.

Автор
Евгения Кузнецова
коронавирус Совет Федерации
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
Материалы по теме
Два российских сенатора заболели COVID-19
Общество
В Совфеде установили кабинки для дезинфекции сенаторов
Политика
Матвиенко объяснила кашель на заседании Совфеда
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter