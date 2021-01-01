Замглавы конституционного комитета Совфеда заразился коронавирусом
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев получил тест с положительным результатом на коронавирус. Об этом он рассказал РБК.
Сенатор, по его словам, сдал тест на коронавирус 24 ноября и на следующий день получил положительный результат. Полетаев сообщил, что находится на самоизоляции и чувствует себя нормально. «Все нормально, температуры нет, работаю удалено. Участвую в мероприятиях Совета Федерации через видео-конференц-связь», — сказал сенатор.
Полетаев представляет в верхней палате главу республики Алтай. Он входит в состав временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и недавно выступил с предложением маркировать кандидатов на выборах, которые являются иноагентами или связаны с соответствующими организациями.
Ранее еще несколько сенаторов сообщили о том, что заразились коронавирусом. В частности, об этом в своем Facebook сообщил еще один член комитета по конституционному законодательству Александр Башкин. В октябре стало известно, что коронавирусом заразилась представитель Крыма Ольга Ковитиди. О болезни еще двоих членов Совфеда говорилось летом.