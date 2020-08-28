Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 27 авг, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 27 авг, 13:51
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:44 Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии Общество, 07:37 В Подмосковье зафиксировали несезонный интерес к аренде дач Бизнес, 07:00 В Иркутской области нашли подозреваемых в убийстве 13-летней давности Общество, 06:59 Как выучить разговорные фразы на иностранных языках РБК и Билайн, 06:44 В Забайкалье завели дело против прикурившего от свечи в храме подростка Общество, 06:29 На юго-востоке Петербурга в ДТП пострадали пять человек Общество, 06:05 Более 20% работодателей отказались вводить меры защиты от COVID-19 Общество, 06:00 В России стартовал прием заявок для получения льгот на проекты в Арктике Общество, 05:44 Трамп официально стал кандидатом в президенты на второй срок Политика, 05:39 Почему в Бразилии не стоит обсуждать карнавал, девушек и фавелы РБК Стиль и glo, 05:06 Минтруд предложил барьер для борьбы с обналичкой через трудовые споры Финансы, 05:00 В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн Общество, 04:48 В Госдуме предложили предоставлять родителям выходной 1 сентября Общество, 04:20
Общество ,  
0 

Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич (1991-1994) предложил лишить русский статуса второго государственного языка в стране. Об этом он сообщил на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

«Государственным языком должен быть один язык — белорусский, потому что у него нет больше родины», — пояснил Шушкевич.

Он отметил, что межнациональной розни между Россией и Белоруссией никогда не было, однако жители республики «всегда хотели быть белорусами». По его словам, из народа Белоруссии «выдавили» его язык и выдавливают его культуру. Шушкевич также указал, что сам президент Белоруссии Александр Лукашенко малограмотен и плохо владеет как русским, так и белорусским языками.

Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке ползучего запрета русского языка
Политика
Александр Лукашенко

Политик предположил, что переходный период в случае признания белорусского единственным государственным языком республики будет «достаточно сложным» и длительным.

Русский получил особый статус в республике в результате национального референдума 1995 года. Тогда «за» проголосовали более 90% населения.

Ранее Лукашенко обвинил оппозицию в стремлении разорвать связи Белоруссии с Россией. «В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка», — заявил президент.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

По его мнению, оппозиция также хочет перевести на белорусский язык армию и в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов.

Теги: Белоруссия, русский язык
Материалы по теме
Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке ползучего запрета русского языка
Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter