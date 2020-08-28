Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич (1991-1994) предложил лишить русский статуса второго государственного языка в стране. Об этом он сообщил на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

«Государственным языком должен быть один язык — белорусский, потому что у него нет больше родины», — пояснил Шушкевич.

Он отметил, что межнациональной розни между Россией и Белоруссией никогда не было, однако жители республики «всегда хотели быть белорусами». По его словам, из народа Белоруссии «выдавили» его язык и выдавливают его культуру. Шушкевич также указал, что сам президент Белоруссии Александр Лукашенко малограмотен и плохо владеет как русским, так и белорусским языками.

Политик предположил, что переходный период в случае признания белорусского единственным государственным языком республики будет «достаточно сложным» и длительным.