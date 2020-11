Винокуров стал гендиректором издающей The Village и Wonderzine компании

Бренд Redefine появился в 2019 году, его запустила команда медиахолдинга Look At Media вместе с «Креатив Медиа». В 2016 году в Look At Media вошли The Village и Wonderzine, в 2017-м в портфолио бренда вошел Spletnik.

По данным СПАРК, «Креатив медиа» на 100% принадлежит бывшей жене Олега Дерипаски, дочери зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева — Полине Юмашевой.