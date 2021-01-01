Винокуров стал гендиректором издающей The Village и Wonderzine компании

Александр Винокуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бизнесмен Александр Винокуров, инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic, стал гендиректором ООО «Креатив Медиа», ранее запустившем бренд Redefine. Об этом РБК сообщил издатель Redefine Алексей Аметов.

Redefine объединяет The Village, Wonderzine, Spletnik.

Винокуров в Facebook подтвердил назначение, отметив, что не инвестировал в компанию. В комментариях к публикации он отметил, что решения о переходе изданий к платной подписке, которая есть в Republic, будут принимать главные редакторы СМИ.

«Оставлю это решение главным редакторам; похоже, что и рекламная модель вполне может работать; а если захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две», — написал он, отвечая на вопрос о возможности введения платной подписки