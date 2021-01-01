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Винокуров стал гендиректором издающей The Village и Wonderzine компании

Александр Винокуров
Александр Винокуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бизнесмен Александр Винокуров, инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic, стал гендиректором ООО «Креатив Медиа», ранее запустившем бренд Redefine. Об этом РБК сообщил издатель Redefine Алексей Аметов.

Redefine объединяет The Village, Wonderzine, Spletnik.

Винокуров в Facebook подтвердил назначение, отметив, что не инвестировал в компанию. В комментариях к публикации он отметил, что решения о переходе изданий к платной подписке, которая есть в Republic, будут принимать главные редакторы СМИ.

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«Оставлю это решение главным редакторам; похоже, что и рекламная модель вполне может работать; а если захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две», — написал он, отвечая на вопрос о возможности введения платной подписки

Бренд Redefine появился в 2019 году, его запустила команда медиахолдинга Look At Media вместе с «Креатив Медиа». В 2016 году в Look At Media вошли The Village и Wonderzine, в 2017-м в портфолио бренда вошел Spletnik.

По данным СПАРК, «Креатив медиа» на 100% принадлежит бывшей жене Олега Дерипаски, дочери зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева — Полине Юмашевой.

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