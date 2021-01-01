Кремль выступил за экспертное обсуждение сбора подписей через Госуслуги

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по сбору подписей избирателей через портал «Госуслуги» на выборах в Госдуму в 2021 году необходимо сформировать экспертную позицию. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я оставлю без ответа, потому что сейчас нет сформулированной позиции. Перед тем как она появится, должна быть какая-то экспертная позиция сформирована», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении к инициативам о том, чтобы на очередных выборах в Госдуму разрешить сбор подписей через портал «Госуслуги».

Ранее два источника, близких к Кремлю, сообщили РБК, что в администрации президента не планируют распространять на парламентские выборы возможность сбора подписей избирателей через «Госуслуги». По словам одного из собеседников, это может облегчить процедуру для оппозиции и нет гарантий, что не будет сбоев.

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