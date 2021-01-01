Светлана Светличная сообщила о причинах госпитализации

Светлана Светличная (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Актриса Светлана Светличная, которую госпитализировали в одну из московских больниц, сообщила, что связывает ухудшение самочувствия с травмой головы, из-за которой ее стали «мучить головокружения». Об этом она сообщила «МК».

«Плохое самочувствие — последствие травмы, удара по голове. Тогда во время интервью на меня упал софит. Это случилось во дворе моего дома, когда я рассказывала об актере Владе Дворжецком», — рассказала 80-летняя Светличная. По ее мнению, она проведет в больнице около недели.

«Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось», — сообщила актриса.

Ранее представитель актрисы сообщил, что ее доставили в одну из московских больниц, врачи заподозрили у нее обострение хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.