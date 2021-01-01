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Общество ,  
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СМИ сообщили о госпитализации Светланы Светличной с инсультом

Советская и российская актриса Светлана Светличная была госпитализирована в одну из столичных больниц с инсультом. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По данным РЕН ТВ, Светличная почувствовала недомогание: у нее возникла сильная головная боль, после чего актриса вызвала медиков.

По информации «Пятого канала», сейчас актриса находится под наблюдением врачей. Другие подробности состояния здоровья актрисы не приводятся.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане, Армянской ССР. В 1963 году окончила ВГИК (мастерская режиссера и сценариста Михаила Ромма). После окончания института Светличная стала актрисой Театра-студии киноактера.

Дебют Светличной в кино состоялся в 1959 году в картине «Колыбельная» Михаила Калика. Кроме того, Светличная исполнила одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой. Особую популярность Светличная получила благодаря роли в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Также артистка сыграла в картинах «Герой нашего времени», Семнадцать мгновений весны«, «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

В 1974 году актрисе присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.

актриса инсульт госпитализация
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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