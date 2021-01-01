В России выросло число планирующих работать в новогодние праздники

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Почти четверть россиян (24%) будут работать в новогодние каникулы, 29% планируют провести праздники дома, следует из данных опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Большинство (31%) из тех, кто собирается работать, — люди с доходом от 80 тыс. руб. При этом число планирующих работающих с 1 по 10 января увеличилось по сравнению с прошлым годом. Тогда о намерении провести праздники на работе заявляли 16% опрошенных.

Опрос проводился 9–25 ноября во всех округах России. Сервисом были опрошены 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

По 5% респондентов планируют поехать в праздничные дни на дачу или пойти в гости. Поездку по России запланировали 2% граждан, за границу отправится лишь 1%.

30% россиян не знают или еще не решили, что будут делать в эти дни.