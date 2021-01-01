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В России выросло число планирующих работать в новогодние праздники

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почти четверть россиян (24%) будут работать в новогодние каникулы, 29% планируют провести праздники дома, следует из данных опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Большинство (31%) из тех, кто собирается работать, — люди с доходом от 80 тыс. руб. При этом число планирующих работающих с 1 по 10 января увеличилось по сравнению с прошлым годом. Тогда о намерении провести праздники на работе заявляли 16% опрошенных.

Опрос проводился 9–25 ноября во всех округах России. Сервисом были опрошены 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

По 5% респондентов планируют поехать в праздничные дни на дачу или пойти в гости. Поездку по России запланировали 2% граждан, за границу отправится лишь 1%.

30% россиян не знают или еще не решили, что будут делать в эти дни.

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Фото:Мордасов Михаил / ТАСС

Число тех, кто планирует отдохнуть дома, сократилось по сравнению с прошлым годом (29% против 38%), большинство — мужчины и женщины с 25 до 44 лет. Провести время дома с семьей собираются 41% опрошенных. 18% будут отсыпаться, 11% займутся домашними делами. 5% рассчитывают почитать или посмотреть фильмы, провести время за любимым делом. По 4% планируют прогулки и активный отдых. Встречи с друзьями планирует наименьшее число респондентов (2%).

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Ранее в ноябре россияне назвали худшие новогодние подарки. Так, согласно опросу SuperJob, мужчины не хотели бы получить в подарок носки, свитеры и футболки, а женщины — новогодние сувениры, такие как свечи, магниты и статуэтки. Среди наименее желаемых подарков также конфеты, шоколад, торты.

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