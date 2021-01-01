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В Верховной раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины

В государственном бюджете Украины не хватает порядка 40 млрд гривен ($1,4 млрд). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк, передает пресс-служба партии «Голос».

«Правительство в марте решило жить на широкую ногу, оставив страну без денег. В государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра — не хватает минимум 40 000 000 000 гривен», — говорится в сообщении.

По словам депутата, «дыру» в бюджете власти хотели закрыть за счет Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка. Железняк утверждает, что денег Украине никто не даст, а государство больше денег не заработало.

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Также парламентарий заявил, что «первые сигналы», касающиеся проблем с бюджетом, были на прошлой неделе, когда Госказначейство страны «заморозило расходы».

«Это означает, что государство пока еще способно платить зарплату, пенсии, на внешний долг и некоторые программы по оборонной отрасли. Но на все остальное денег нет», — пояснил парламентарий.

Ранее, 25 ноября, о возможной экономической катастрофе на Украине заявил
экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его словам, со следующего года в стране будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Саакашвили отметил, что ситуацию можно отсрочить, подписав очередное соглашение с МВФ. Это даст Украине «чуть-чуть денег», пояснил политик.

Украина Рада бюджет Банкротсто
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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