В Верховной раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины

В государственном бюджете Украины не хватает порядка 40 млрд гривен ($1,4 млрд). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк, передает пресс-служба партии «Голос».

«Правительство в марте решило жить на широкую ногу, оставив страну без денег. В государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра — не хватает минимум 40 000 000 000 гривен», — говорится в сообщении.

По словам депутата, «дыру» в бюджете власти хотели закрыть за счет Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка. Железняк утверждает, что денег Украине никто не даст, а государство больше денег не заработало.

Также парламентарий заявил, что «первые сигналы», касающиеся проблем с бюджетом, были на прошлой неделе, когда Госказначейство страны «заморозило расходы».