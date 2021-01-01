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Кабмин внес в Госдуму изменения в налоговое соглашение с Кипром

Фото:Milos Bicanski / Getty Images
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму изменения в соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности. Документ предусматривает повышение ставки налога до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Речь идет о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения, подписанное 5 декабря 1998 года. О новых условиях стороны договорились в сентябре 2020 года.

В пояснительной записке говорится, что необходимость изменения договора продиктована развитием экономической ситуации в России и мире в целом в условиях пандемии коронавируса, что «вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством Российской Федерации мер по поддержке населения и экономики страны».

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Изменения направлены на борьбу с уклонением от налогов посредством схем, с помощью которых «большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом», отмечается в записке. Такие компании создаются для применения пониженных ставок. Соглашение устанавливает новую ставку налога в размере 15% в отношении дивидендов и процентов.

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Фото:Алексей Дружинин / РИА Новости

Под нее не подпадают инвестиции, правительства, Центробанка, пенсионных фондов, страховых компаний России и Кипра. Они должны облагаться налогом в размере 5%. Льготный режим будет применяться также в отношении публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении и которые владеют не менее 15% капитала компании в течение года.

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Накануне премьер-министр Михаил Мишустин одобрил новые условия налогового соглашения, действующего между двумя странами. Документ должен быть ратифицирован до конца текущего года, тогда он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Пересмотреть налоговые соглашения поручил президент Владимир Путин во время обращения к нации в марте. Тогда он обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшоров по ставкам ниже НДФЛ. Глава государства дал поручение установить налогооблажение доходов, выплачиваемых за границу в виде процентов и дивидендов, по тем же ставкам, что и в России.

Россия уже договорилась о новой ставке налогообложения с тремя странами, кроме Кипра, это Люксембург и Мальта.

Россия Кипр соглашение налоги
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