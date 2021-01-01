В Роспотребнадзоре назвали распространенные симптомы коронавируса у детей

Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавируса среди детей. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, у 2% заболевших детей встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Потерю обоняния эксперт назвал не столько характерным симптомом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить.

В сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что дети школьного возраста практически не болеют коронавирусом. По ее словам, на тот момент носителями инфекции были около 2% детей, но никто из них не болел.

Позднее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский предположил, что дети становятся бессимптомными разносчиками инфекции из-за отсутствия некоторых рецепторов. В связи с этим он рекомендовал изолировать младших членов семьи от пожилых родственников, для которых COVID-19 является действительно опасным заболеванием.