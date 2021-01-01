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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали распространенные симптомы коронавируса у детей

Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавируса среди детей. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, у 2% заболевших детей встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Потерю обоняния эксперт назвал не столько характерным симптомом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить.

Вирусологи оценили гипотезу о детях — разносчиках COVID
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что дети школьного возраста практически не болеют коронавирусом. По ее словам, на тот момент носителями инфекции были около 2% детей, но никто из них не болел.

Позднее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский предположил, что дети становятся бессимптомными разносчиками инфекции из-за отсутствия некоторых рецепторов. В связи с этим он рекомендовал изолировать младших членов семьи от пожилых родственников, для которых COVID-19 является действительно опасным заболеванием.

В свою очередь, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян назвал неподтвержденным предположение о том, что дети являются активными разносчиками коронавируса.

По его словам, коронавирус в основном попадает в организм человека через рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом.

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У детей ACE2 представлен минимально, поэтому даже при заражении COVID-19 этого вируса в организме ребенка немного. Поэтому дети гораздо в меньшей степени являются разносчиками инфекции, чем взрослые, пояснил Тотолян.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Роспотребнадзор дети коронавирус COVID-19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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