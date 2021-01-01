В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны

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Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает El Territorio.

На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter. «Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь», — написал он.

Диего Марадоне было 60 лет. В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. Сегодня у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.