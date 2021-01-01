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Общество ,  
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В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Фото: Marcos Brindicci / Getty Images
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает El Territorio.

На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter. «Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь», — написал он.

Диего Марадоне было 60 лет. В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. Сегодня у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Умер Диего Марадона
Спорт
Фото:Global Look Press

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года, завоевав титул лучшего игрока чемпионата. За национальную сборную он играл с 1977 до 1994 года. Всего за карьеру он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 гола. С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины. Экспертами он неоднократно признавался одним из лучших игроков в футбол в истории.

Аргентина Диего Марадона футбол
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