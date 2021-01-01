Премьер Испании назвал Марадону «вечным мальчиком»

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в Twitter выразил соболезнования из-за смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Вся моя любовь — миру футбола, который сегодня потерял одну из своих легенд. Нас покинул один из лучших игроков в истории, аргентинец Диего Армандо Марадона. Своей левой рукой ты нарисовал мечты нескольких поколений. Вечный мальчик», — написал Санчес.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в своем доме в районе Сан-Андрес, недалеко от Нордельта, на севере провинции Буэнос-Айрес из-за остановки сердца. Прибывшие к дому спортсмена врачи не смогли его спасти.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в семье потомственного рабочего и домохозяйки. Футболист выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года.

В начале ноября Марадону госпитализировали в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса с признаками анемии и обезвоживания. После обследования в его мозге обнаружили субдуральную гематому (кровоизлияние).



4 ноября Марадона успешно перенес операцию. Его выписали из больницы 11 ноября.