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Общество ,  
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Премьер Испании назвал Марадону «вечным мальчиком»

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в Twitter выразил соболезнования из-за смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Вся моя любовь — миру футбола, который сегодня потерял одну из своих легенд. Нас покинул один из лучших игроков в истории, аргентинец Диего Армандо Марадона. Своей левой рукой ты нарисовал мечты нескольких поколений. Вечный мальчик», — написал Санчес.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в своем доме в районе Сан-Андрес, недалеко от Нордельта, на севере провинции Буэнос-Айрес из-за остановки сердца. Прибывшие к дому спортсмена врачи не смогли его спасти.

Лучшие голы Диего Марадоны. Видео
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Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в семье потомственного рабочего и домохозяйки. Футболист выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года.

В начале ноября Марадону госпитализировали в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса с признаками анемии и обезвоживания. После обследования в его мозге обнаружили субдуральную гематому (кровоизлияние).

4 ноября Марадона успешно перенес операцию. Его выписали из больницы 11 ноября. 

Испания премьер-министр Диего Марадона футболист смерть соболезнования
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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